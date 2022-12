Luca Salatino non riesce più a socializzare come si deve con i concorrenti del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, la sua furia si è letteralmente scagliata contro Oriana Marzoli e ben prima pure nei confronti di Edoardo Donnamaria.

La furia di Luca Salatino investe pure Donnamaria

Salatino si è arrabbiato con Donnamaria per un motivo assurdo. Dopo aver visto il videomessaggio che i genitori dell’ex tronista gli hanno inviato per Natale, Edoardo ha notato una somiglianza particolare.

Secondo il fidanzato di Antonella Fiordelisi, il padre di Salatino assomiglierebbe a Massimo Giletti.

Questo punto di vista, però, avrebbe fatto letteralmente infuriare lo chef del GF Vip che ha perso il controllo:

In un momento così forte per me tu hai fatto una battuta del cazz* prendendo per il cul* mio padre… non me lo dovevi proprio fare perché sono particolare su ‘sta cosa.

Salatì, io credo che sia arrivato il momento di lasciare il tuo posto a qualcuno in grado di avere, quantomeno, il controllo della rabbia che, a quanto stai dimostrando, a te mancherebbe.

Tanti saluti!