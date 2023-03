Per il compleanno di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria non ha badato a spese. Nonostante sia uscito poco prima dal GF Vip a causa di una sonora squalifica, il volto di Forum ha voluto comunque far sentire la sua presenza in questo importante giorno per la fidanzata.

Fuochi d’artificio dei Donnalisi disturbano i residenti

Dopo la diretta del GF Vip Donnamaria ha raggiunto l’esterno della Casa di Cinecittà.Oltre ad urlare il suo amore per Antonella, Edoardo ha anche deciso di fare i suoi speciali auguri di buon compleanno con dei fuochi d’artificio.

I festeggiamenti per i Donnalisi però, non sono stati apprezzati proprio da tutti, in modo particolare dai residenti. Alcuni hanno protestato sui social, postando anche dei video e usando parole poco gentili nei confronti del GF Vip.

L’utente in questione ha lamentato i rumori molesti a notte fonda, taggando persino il sindaco Gualtieri, al quale ha chiesto come mai ogni anno è costretto a sopportare una situazione simile.

A tentare di placare gli animi ci ha pensato una utente, probabilmente fan dei Donnalisi:

Trattasi di una grande storia d’amore… perdonateli.

Buonanotte a quei grandissimi pezzi di merda del @GFVIP_Official che alle tre mezza di notte fanno i fuochi d’artificio.

Loro domani dormono…@gualtierieurope possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma? Alle due e mezza questi abbiano il permesso?#GFvip pic.twitter.com/H7s5ECboNE — felicetto (@felicissimasera) March 14, 2023