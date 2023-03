Donnamaria, fuochi d’artificio e urla per Antonella: poi le presentazioni con papà Stefano – VIDEO

Edoardo Donnamaria, assente nello studio del Grande Fratello Vip dopo la squalifica, ha mandato un messaggio ad Antonella Fiordelisi per il suo compleanno poi, finita la diretta, si è diretto dietro le mura della Casa.

Donnamaria, fuochi d’artificio e urla per Antonella: poi le presentazioni

Donnamaria ha urlato al megafono il suo incoraggiamento per la fidanzata facendole gli auguri con i fuochi d’artificio. La reazione della Casa non si è fatta attendere e tutti si sono stretti attorno alla Fiordelisi, felicissima per il gesto d’amore.

Edoardo ha anche avuto modo di conoscere Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella accorso in Casa per farle una sorpresa.

Ecco i VIDEO con le reazioni dei diretti interessati (in apertura e chiusura articolo).

no ma che carina questa cosa…….pic.twitter.com/gcoIVgvRQl — Paola. (@Iperborea_) March 14, 2023