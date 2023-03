Nuova settimana in partenza in compagnia del Grande Fratello Vip 7 quella andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel prime time del 13 marzo, in occasione del 41esimo appuntamento, era attesa la scoperta del nuovo eliminato ma non sono mancati i colpi di scena. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip 7, 41a puntata: l’eliminato

Nuovo eliminato nel corso della 41a puntata del Grande Fratello Vip 7 del 13 marzo. A finire al televoto nel precedente appuntamento erano stati Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Giaele è stata la prima a salvarsi, seguita da Nikita. Nella sfida finale tra Andrea e Daniele, ad avere la peggio è stato proprio Maestrelli.

Ecco quali sono state le percentuali: Nikita è stata salvata con il 34%; Daniele con il 33%; Giaele con il 22% e Andrea con appena l’11%. Nonostante l’eliminazione però, Maestrelli ha potuto scoprire il contenuto del suo bussolotto che lo ha rimesso in gioco dal momento che conteneva il biglietto di ritorno nella Casa.

Le nomination

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 non sono mancate poi le nomination. Questa volta non si voterà per l’eliminato bensì per il secondo finalista. Ancora una volta si è votato attraverso l’uso dei piramidali: il rosso ha permesso di fare la nomination in confessionale, mentre il nero in modo palese. Ecco come si sono svolte le nomination:

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Giaele De Donà ha nominato Daniele Dal Moro

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

Micol Incorvaia ha nominato Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha nominato Micol Incorvaia

Daniele Dal Moro ha nominato Milena Miconi

Alberto De Pisis ha nominato Giaele De Donà

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon

Ecco chi sono in nomination: Nikita, Giaele, Antonella, Daniele, Micol, Milena e Onestini.