Manuel Bortuzzo ieri ha nuovamente commosso la Casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha deciso di abbandonare la sedia a rotelle per un po’ e, con l’aiuto dei tutori, si è messo in piedi muovendo alcuni passi sotto la supervisione attenta del suo carissimo amico Aldo Montano.

Anche questa volta, la scena non ha lasciato affatto indifferenti i suoi compagni d’avventura che, con gli occhi pieni di gioia, lo hanno abbracciato con affetto e si sono complimentati con lui per i progressi fatti.

Anche Jessica e Lulù, un po’ in disparte dagli altri, hanno commentato l’accaduto e la secondogenita delle princess ha ammesso di essersi emozionata a tal punto da non voler distogliere lo sguardo da Bortuzzo: “È bellissimo vederlo così…”.

Su Instagram anche il fratello di Bortuzzo ha voluto commentare la scena soffermandosi sulla bella amicizia che coinvolge Manuel e Montano:

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non esserti da guida. Cammina al mio fianco, ed insieme troveremo la via”. Aldo e Manuel? E’ tutto qui!