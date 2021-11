Tra Alex Belli e Soleil Sorge le cose si sono decisamente appianate. Tuttavia l’italo americana continua ad avere alcuni dubbi nei confronti del coinquilino, specie dopo i ripetuti interventi di Delia Duran al Grande Fratello Vip.

E così, stanotte Soleil e Alex prima di dormire si sono nuovamente confrontati sulla questione, evidenziando per quale motivo questa storia potrebbe “puzzare di bruciato” agli occhi del pubblico da Casa:

Delia è venuta qui a mettere in dubbio tutto e ci sta la moglie gelosa ma tu ti sei comportato così perché sapevi che avrebbe compreso. Poi lei viene qui ed ha avuto delle incoerenze… poi l’ultima volta ha detto che voleva partecipare al Grande Fratello Vip.

A quel punto è normale che dallo studio, da casa, ma anche io stessa inizio a dire… io ti posso credere Alex per tutto quello che hai detto e sei stato qui però se poi arriva tua moglie, che è come se fossi tu, e porta tutta questa scenata qui, allora io inizio a chiedermi se vi eravate messi d’accordo per portare avanti questa sceneggiata perché il suo comportamento è stato troppo strano…