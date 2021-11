Sono bastati pochi giorni, a Nicola Pisu, per cambiare totalmente idea sul conto di Miriana Trevisan, per la quale aveva avuto un innamoramento lampo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nicola duro contro Miriana Trevisan

Una volta uscito dal reality, evidentemente Nicola Pisu ha avuto modo di confrontarsi all’esterno e rivedere alcuni suoi atteggiamenti e soprattutto alcuni atteggiamenti di Miriana Trevisan, aprendo così gli occhi su molte situazioni.

Da qui una presa di posizione dura nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai, come evidenziato in una sua diretta Instagram (video in apertura).

Nicola ha preso le distanze da Miriana ed ha definito ormai chiusa quella “ossessione” che aveva maturato nei suoi confronti e che si sarebbe rivelata dannosa soprattutto per il suo percorso di rinascita intrapreso prima del suo ingresso nella Casa.

Secondo Nicola potrebbe essere proprio la Trevisan ad uscire nella prossima puntata del GF Vip, perdendo al televoto in corso. Oltre a ciò ha aggiunto, rispondendo alle domande dei fan:

No, non ci sarà nessuna cena tra me e Miriana perché quando io dico una cosa è quella. Per me è un discorso chiuso quindi non ho la minima intenzione e non ho il minimo piacere ad incontrarla.

L’amore, dunque, sarebbe ormai passato da parte di Nicola che evidentemente aveva sopravvalutato i suoi sentimenti per la donna.