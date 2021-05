Dopo le assurde accuse della Francia su Damiano dei Maneskin, arriva anche il comunicato stampa ufficiale dell’EBU – European Broadcasting Union, l’ente che promuove e mette in piedi l’Eurovision Song Contest.

Cosa è successo ieri? Thomas Raggi (chitarrista dei Maneskin) ha rotto inavvertitamente un bicchiere di vetro e, proprio mentre Damiano David visionava il “fattaccio” per poi pulire, la telecamera lo ha mostrato in una posa curva che ha permesso alla Francia di accusarlo (assurdamente) senza alcun tipo di prove.

Secondo loro, Damiano David, proprio in quel momento, stava assumendo delle droghe. La vicenda, ovviamente, ha dell’assurdo ma la band si è mostrata subito volontaria ad effettuare il test antidroga per confermare (qualcosa ce ne fosse bisogno) di essere puliti.

A distanza di ore arriva anche il comunicato dell’EBU che chiarisce la faccenda:

Siamo al corrente delle speculazioni che circondano il video dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest in Green Room ieri sera. La band ha fortemente respinto le accuse di uso di droga e il cantante in questione effettuerà un test antidroga volontario appena tornerà a casa. Questo era stato richiesto da loro stessi la scorsa notte, ma l’EBU non lo ha potuto immediatamente organizzare.

La band, il suo management e la capodelegazione ci hanno informati che non era presente droga in Green Room e hanno spiegato che un bicchiere è stato rotto al loro tavolo, e che il cantante stava pulendo. L’EBU può confermare che un bicchiere rotto è stato trovato dopo un sopralluogo sul posto. Stiamo attualmente osservando con attenzione il filmato e ulteriori aggiornamenti saranno riportati.