Dopo Selvaggia Lucarelli anche Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 e le assurde accuse sollevate dalla Francia.

Senza parole per quello che stanno scrivendo alcuni siti francesi su Damiano. Invece di applaudire una band giovanissima, talentuosa e che ha fatto riscoprire il rock a chi pensava che il rock fosse morto. Invece di farli gioire in una serata per loro(e aggiungerei anche per noi!) così importante.

Siete solo dei rosiconi, lo penso davvero. E visto che tanti francesi non si riconoscono nelle parole di @parismatch_magazine e altri blog, chiedo proprio a loro di denunciarlo.

E spero davvero che Sony Music e Maneskin li portino in tribunale. Non si possono scrivere delle cose così gravi, minando la carriera e la reputazione di ragazzi così giovani, con questa leggerezza!