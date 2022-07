Francesca Pascale e Paola Turci si sposano oggi. O meglio, si uniscono. Il loro, infatti, purtroppo non può essere considerato un matrimonio ma un’unione civile che avverrà presso il Comune di Montalcino, in Toscana. La notizia che conferma l’amore tra le due donne, riaccende i riflettori su una questione ancora del tutto aperta in Italia, quella che vede matrimoni di “serie A” e di “serie B”. Quando invece dovrebbe essere, come in questo caso, solo l’amore a vincere.

Francesca Pascale e Paola Turci: oggi l’unione civile

Nei giorni scorsi è stato Leggo.it ad annunciare in esclusiva il ‘matrimonio’ tra Paola Turci e Francesca Pascale, poi rilanciato dalla maggiori testate. Le due dirette interessate, si sono limitate invece a ricondividere nelle loro Instagram Stories gli auguri delle persone a loro vicine.

La notizia tuttavia è servita a riaccendere i riflettori su una questione che non andrebbe affatto sottovalutata: l’assenza di un matrimonio egualitario per coppie dello stesso sesso.

Lo ha ricordato anche Vladimir Luxuria nell’augurare tutto il suo bene alla coppia:

Auguri Francesca Pascale e Paola Turci: mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora il matrimonio egualitario. Al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto.

E Paola e Francesca, oggi, ne sono la prova. Auguri!

Francesca Pascale e Paola Turci contraggono unione civile. L’unione civile non è un matrimonio. In Italia purtroppo le coppie dello stesso sesso non hanno il diritto di sposarsi. In Italia gli omosessuali sono ancora cittadini di serie B.#FrancescaPascale #PaolaTurci — Pasquale De Falco (@PasqualeDeFalc1) July 1, 2022

Questi titoli sull’unione civile di #FrancescaPascale e #PaolaTurci sono pura disinformazione. In Italia non c’è il matrimonio egualitario.

Alle coppie #Lgbt è concesso un istituto di serie b: Unione Civile. Ed è questa un’occasione per ricordarlo invece di fare cronaca rosa pic.twitter.com/1n6ffMod25 — Simone Alliva (@SimoneAlliva) July 1, 2022