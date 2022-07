Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. La notizia del matrimonio è balzata tra le pagine delle principali testate italiane che hanno svelato tutti i dettagli sulla riservatissima cerimonia della coppia alla quale parteciperanno pochi intimi.

Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale, insulti omofobi dopo l’annuncio

Purtroppo, come ben sapete, la mamma dei cretini è sempre incinta e, proprio per questo motivo, la Turci è stata volgarmente insultata da una internauta che ha pensato bene di scrivere in privato: “Lesbicona, che schifo!”.

La cantautrice, ha voluto condividere il messaggio privato che ha ricevuto, commentando: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase!”.

“È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”

Grazie @MaxGramel pic.twitter.com/hCaXTKeCoI — Paola Turci (@paolaturci) July 1, 2022

