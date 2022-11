Francesca Pascale e Paola Turci sognano di allargare la famiglia? Le due donne, unite civilmente lo scorso luglio, starebbero seriamente pensando di poter avere un figlio. Argomento molto delicato e complesso, soprattutto in Italia.

Francesca Pascale e Paola Turci presto mamme?

A svelare il forte desiderio di maternità da parte di Francesca e Paola è stato il settimanale Oggi, in esclusiva nel nuovo numero in edicola. L’amore tra le due donne si sarebbe fortificato sempre di più dopo essersi unite civilmente la scorsa estate.

La Pascale e la Turci vivono tra un casale in Toscana e una villa sul litorale laziale ed a riempire le loro giornate ci sono anche i loro 18 cagnolini. Adesso però la coppia starebbe seriamente pensando di allargare la famiglia.

Secondo il noto settimanale, Francesca Pascale e Paola Turci vorrebbero prendere in affido o adottare un bambino, anche se in Italia la questione è decisamente complicata per coppie omosessuali. Per le due donne, nel caso in cui decidessero di restare in Italia, il sogno della maternità sarebbe difficile da realizzare, almeno per ora.

A tal proposito si era espresso anche Tiziano Ferro (che con il marito Victor è diventato padre ma a Los Angeles), il quale in una recente intervista aveva detto: