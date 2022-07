Paola Turci e Francesca Pascale hanno coronato ieri il loro amore con una emozionante unione civile durante la quale si sono dette “sì”. Splendide ed entrambe raggianti, hanno deciso di condividere la loro immensa felicità anche sui social.

Paola Turci e Francesca Pascale: prima parole dopo il ‘sì’

La coppia ha festeggiato con pochi intimi, circa una trentina, il giorno più bello della propria vita, brindato nella tenuta di Montalcino dove hanno celebrato la loro unione.

“Una marea di gioia e di affetto. Grazie”, ha scritto Paola Turci condividendo lo scatto che la ritrae insieme alla moglie. Tanti i commenti, tra le celebrità della musica e non solo. Laura Pausini ha scritto: “Tanti auguri, siate felici”. Giorgia le ha fatto eco: “Evviva! Auguri! Bellissime!”. Tante le emoji a cuore, tra cui quella di Alberto Matano, anche lui di recente unitosi civilmente al suo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci)

A condividere uno scatto insieme anche Francesca Pascale, che ha dovuto fare i conti con chi ancora le rammentava la storia con Silvio Berlusconi. “Lei ha avuto una sola relazione? Mi dispiace per lei. Io no, e quando ho incontrato la persona giusta l’ho sposata. Se non le piace vada al mare che fa caldo”, la replica della neo ‘sposa’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🏳️‍🌈 (@francescapascaleofficial)

Dopo la cerimonia, durante un momento di relax, Paola Turci si è resa protagonista di un emozionante momento durante il quale ha voluto fare una dedica canora alla Pascale.