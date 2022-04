Floriana Secondi è una delle naufraghe dell’attuale Isola dei Famosi 2022, nonché vincitrice del Grande Fratello nell’edizione del 2003. Da allora di anni ne sono passati ed anche Floriana è cambiata e maturata. Poco prima di partire per l’Honduras, l’ex gieffina ha rilasciato una intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Vero Tv spiegando cosa si aspetta dall’Isola e quali sono i cambiamenti rispetto al precedente reality al quale ha preso parte.

Quanto alla vittoria farò il possibile, la mia natura mi spingerà a farlo ma vorrei non centrarmi solo sulla vittoria fine a se stessa. Piuttosto vorrei vivermi il momento e godermelo totalmente, cosa che non accadde nel mio primo reality perché ero troppo giovane e non avevo la giusta esperienza.