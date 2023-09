Flop Il Mercante in Fiera, vertici Rai intervengono: arriva lo sfottò a Pino Insegno in diretta tv a Tale e Quale Show

Il ritorno in tv di Pino Insegno, alla guida de Il Mercante in Fiera, era stato dato come l’evento di punta di Rai2. Dopo le polemiche sull’amicizia tra il conduttore e la presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, e dopo il caos legato alla Gatta Nera ed alla sua imminente sostituzione prima dell’esordio, come è andato il debutto?

Il Mercante in Fiera è un flop: intervengono i vertici Rai

Alla luce dei dati relativi agli ascolti tv, Il Mercante in Fiera non possiamo dire che abbia avuto una partenza col botto. Dopo la terza puntata è letteralmente sprofondato sotto il 2% di share e questo ha inevitabilmente fatto parlare di flop.

E la Rai, come ha reagito? Secondo LaPresse, i vertici starebbero pensando ad una serie di interventi da applicare:

I vertici della Rai, a quanto apprende LaPresse, stanno pensando a interventi editoriali sul programma ‘Il Mercante in fiera’ condotto da Pino Insegno, dopo i pochi ascolti registrati nella prima settimana in onda. Interventi che comunque non ci saranno prima di due settimane di programmazione per capire se cambierà qualcosa nella colonnina degli ascolti. Del resto non si può certo dire che Pino Insegno sia partito con il piede giusto nella sua nuova esperienza in Rai.

LaPresse ha così rammentato i dati auditel:

L’asticella degli ascolti non ha superato il livello di guardia, al punto che i 638mila spettatori di media con il 3,4% di share dell’esordio, valutato dai più come un mezzo flop, attualmente sono il risultato migliore della settimana. Le due puntate seguenti, quella del martedì e l’altra del mercoledì, sono andate ancora peggio: rispettivamente con 364 mila spettatori (2%) e 357 mila (1,9%).

Lo sfottò di Giorgio Panariello

A tutto ciò si aggiunge uno sfottò a Pino Insegno, in diretta tv su Rai1. Durante la seconda puntata di Tale e Quale Show, Giorgio Panariello ha tirato in ballo il conduttore de Il Mercante in Fiera dopo l’esibizione di Pamela Prati.

Ad indossare i panni del quarto giudice è stato Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna. Dopo essersi dilungato sul giudizio alla Prati, Panariello lo ha frenato esclamando: “C’è solo un modo per fermarlo, Pino Insegno!”. “Non scherziamo, non ci sto”, ha risposto Pantani, sebbene la battuta abbia scatenato le risate di Carlo Conti e del pubblico.

Ma cosa ci sarebbe dietro a questa battuta? Il riferimento sarebbe al fatto che l’arrivo di Insegno in Rai avrebbe portato a diversi stravolgimenti: oltre a Il Mercante in Fiera, il conduttore sarà alla guida de L’Eredità, precedentemente condotta da Insinna. Uno sfottò sottile ma che non è passato inosservato.