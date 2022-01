Fiorello sarà a Sanremo 2022 accanto ad Amadeus (ma non per tutte e cinque le serate). La news flash (in stile Alex Belli) proviene dall’account ufficiale di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Fiorello a Sanremo 2022: ecco quando ci sarà

Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre. I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana.

L’AdnKronos a tal proposito ha aggiunto:

Lo showman ha raggiunto Sanremo in auto da San Benedetto del Tronto, dove ieri ha tenuto l’ultima data prefestivaliera del suo show teatrale ‘Fiorello presenta…!’ (la prossima sarà l’8 febbraio a Brescia) e dove è stato assediato senza successo da fan e giornalisti in cerca proprio di notizie sulla sua trasferta sanremese. Secondo rumors insistenti raccolti dall’Adnkronos, la presenza di Rosario quest’anno sarà comunque improntata all’estemporaneità. Fiorello ci teneva a stare vicino ad Amadeus per l’esordio del suo terzo festival ma per il resto non c’è nulla di deciso. La sua partecipazione vorrebbe insomma essere da battitore libero e imprevedibile.

Evviva Ciuri!