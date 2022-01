Teen idol esclusi dal Festival di Sanremo 2022. L’indiscrezione ci giunge dalle pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine che lancia due nomi molto apprezzati dal pubblico giovane più una new entry della musica.

Riccardo “Riki” Marcuzzo e Federico “Fede” Rossi sono stati due tra gli esclusi da Amadeus per il Festival di Sanremo. Stessa sorte per Francesco Monte. Felice è invece Rocco Hunt, autore di Ana Mena, con cui duetterà.

Dopo l’ufficializzazione del cast di Big della Musica, proprio Francesco Monte si era pubblicamente arrabbiato online scagliandosi contro Amadeus e la sua decisione di scegliere Ana Mena:

Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?

Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non degli Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità, connettete il cervello ogni tanto!