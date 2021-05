Fiore Manni ha fatto coming out svelando di essere pansessuale. La scrittrice è molto famosa anche per aver condotto su Super! dal 2011 al 2016 lo show Camilla Store.

“Camilla Store” ha consolidato la sua notorietà permettendole anche di presentare diversi format di successo. Successivamente ha incominciato a scrivere romanzi per ragazzi e, nonostante il lavoro andasse bene, la sua vita amorosa doveva rimanere “segreta”.

Con un video su YouTube, la scrittrice ha raccontato perché non lo ha potuto dire prima svelando di essere stata sposata per 12 anni con una donna:

Ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, perché avevo paura di farlo. Avevo paura delle conseguenze di un mio possibile coming out, non tanto nella mia vita privata dove sono sempre stata veramente molto fortunata e sono sempre stata accettata sia dai miei amici e soprattutto dalla mia famiglia, ma soprattutto paura delle ripercussioni che il mio coming out avrebbe avuto nella mia sfera lavorativa.

Come sapete bene, io facevo programma per ragazzi ed ero legata al mondo dell’intrattenimento per l’infanzia e quindi ovviamente a qualcuno il fatto che io stessi con una ragazza non andava bene.

In una delle primissime riunioni arrivò la classica domanda sul fidanzatino, avevo detto di non averlo, ma che avevo una fidanzatina. Calò il gelo, avevo capito di aver fatto un passo falso. Mi dissero che non ci sarebbe stato problema, ma che la cosa non si poteva far sapere. Se per loro era ok, perché dovevo mentire?