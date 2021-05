Ex tronista fa coming out? “Mi piace Tommaso Zorzi, ci sentiamo da un po’!”

L’ex tronista Mariano Catanzaro “innamorato” di Tommaso Zorzi? Su Libero Quotidiano Francesco Fredella ci parla dell’ex pupo alle prese con una vera e propria “bomba” sganciata all’improvviso.

Le sue parole arrivano all’improvviso durante il programma Trends&Celebrities. Catanzaro, che non nasconde di provare qualcosa per Zorzi, parla addirittura di amore. “L’amicizia è anche questa”, racconta Catanzaro.

Questo scrive Fredella nel suo articolo su Libero, poi aggiunge:

Il giornalista parla addirittura di “coming out” per Catanzaro (anche se lo definisce “outing”, qui le differenze):

Come reagirà Zorzi? Per davvero ha stretto amicizia con Catanzaro, che lo ha riempito di complimenti. Quello di Catanzaro è un vero e proprio outing? Mistero. Catanzaro, però, dice che l’amore non ha differenze di genere, colore, età. “Per me l’amicizia può essere amore”, racconta. Si attende, dopo questa bomba, la reazione di Tommaso Zorzi.