Fiordaliso squalificata? Pronuncia la N-Word al Grande Fratello ma la reazione di Rosy Chin non è da meno – VIDEO

Fiordaliso potrebbe essere la prima concorrente squalificata di questo Grande Fratello. Ignorare qualche accaduto nella spiatissima Casa nelle passate ore, sarebbe davvero impossibile. Stando ad un video emerso sui social, infatti, la celebre cantante avrebbe pronunciato la N-Word, ma a far discutere è anche la reazione dell’amica Rosy Chin.

Fiordaliso squalificata dopo aver detto la N-Word?

Le due gieffine stavano amabilmente parlando quando Fiordaliso ha pronunciato una parola che, in tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello, è costata la squalifica. Nel dettaglio, come si sente chiaramente dal video, la cantante ha detto: “lavoro come un ne**o tutto il giorno”.

E quale è stata la reazione della nota chef dei vip? A fare arrabbiare ancora di più sarebbe stata proprio la risata che ha accompagnato le parole di Fiordaliso. Questo ha portato in tanti a desiderare la doppia eliminazione. Secondo alcuni utenti, inoltre, la cantante sarebbe stata convocata in Confessionale.

A questo punto potrebbe davvero intervenire il GF con una squalifica che potrebbe essere comunicata proprio domani sera in diretta, durante la nuova puntata. A sorprendere è però la reazione di Rosy, da sempre dichiaratasi attenta alle minoranze e verso la quale sono stati chiesti dagli utenti dei social altrettanti provvedimenti.