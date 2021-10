Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico è stata la protagonista di una bellissima sorpresa. Il fidanzato Piero Neri è entrato nella Casa per un saluto e per rassicurarla rispetto alle parole della sua ex, che tuttavia non sembrano affatto aver turbato la showgirl.

Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico ha rischiato la vita

Piero Neri, fidanzato di Raffaella Fico, ha ammesso di essersi innamorato subito di lei. A legarli però in modo indissolubile sarebbe stato un episodio in particolare:

Stavo morendo perché stavo per annegare: ero rimasto impigliato ad una cima dello scafo, mi hanno tirato fuori dall’acqua, ero esanime…

Un racconto inedito durante il quale l’uomo ha ammesso come proprio la Fico ed un loro amico abbiano contribuito a salvargli la vita e rispetto al quale Alfonso Signorini ne ha voluto sapere di più:

È stato il giorno più brutto della mia vita, era viola in faccia…