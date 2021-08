Umberto Tozzi senza freni contro Orietta Berti e Fedez dopo la pubblicazione di “Mille”, il singolo dell’estate che vede la partecipazione anche di Achille Lauro.

Queste le parole di Umberto Tozzi intervistato per Rolling Stones.

Il cantante, dopo avere screditato la musica di oggi, svela che non potrebbe mai diventare direttore artistico di un evento televisivo come il Festival di Sanremo:

Oggi la musica in tv non funziona, parliamoci chiaro, bisogna andare ad ascoltarla ai concerti. Sì, esiste Sanremo, ma come vedi non è più musica. È uno show televisivo, non c’entra niente la musica. Io direttore artistico?

Mi boccerebbero subito. Io mi coinvolgo solo emozionalmente. E visto che secondo me la musica di oggi è ridicola non potrei e non saprei giudicarla.