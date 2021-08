La tata di Leone e Vittoria Lucia Ferragni sta per andare via? Gli indizi arrivano dagli account social di Fedez e Chiara che prospettano un addio particolarmente vicino.

Quanto guadagna la tata dei figli di Fedez e Chiara Ferragni?

Ma quanto guadagna la tata dei Ferragnez per occuparsi dei piccoli? L’enigma viene svelato da FanPage che ci parla di cifre veramente importanti:

Sul sito Renata Wetter, secondo gli standard, una consulenza post partum + 3 assistenze diurne costano 350 euro, una consulenza post partum e 2 assistenze notturne hanno una tariffa di 450 euro, mentre una consulenza singola ha un prezzo di 80 euro (ai quali vanno aggiunti 20 euro se richieste per sabato, domenica o festivi). Sul sito Nanny&Butler si fa riferimento a una tariffa settimanale pari a 1.000 euro (più vitto e alloggio), mentre con Silvana Parisi, una nota puericultrice milanese, una consulenza Sonno Full time h24 (ovvero dalle 10 di venerdì alle 14 di domenica) costa 1.600 euro. I prezzi naturalmente possono aumentare in base alle ore, alle mansioni richieste e all’esperienza della nanny.

Facendo un calcolo rapido la tata di Leone e Vittoria potrebbe guadagnare circa 4.000 euro al mese negli ultimi 3 anni.

Perché la nanny dei Ferragnez se ne va?

La tata di casa Ferragnez potrebbe lasciare la royal family di City Life e l’indizio arriva su Instagram.

Una torta al cioccolato con scritto “Ti vogliamo bene” per festeggiare tata Rosalba poco prima di partire per le vacanze in Sardegna.

A far pensare ad un addio anche il commento della mamma di Chiara Ferragni: “Una persona meravigliosa e super competente”, ha scritto tra i commenti “ci mancherai tantissimo Rosalba”.