Fedez è stato dimesso da qualche ora dal Fatebenefratelli dove era stato ricoverato per via di una emorragia interna provocata da due ulcere che l’hanno costretto in ospedale per 8 giorni: potrà partecipare ai Live di X Factor?

Fedez, Live X Factor dopo le dimissioni: J-Ax interviene

I live del celebre programma musicale in onda su Sky, prenderanno il via il prossimo 26 ottobre. Il Messaggero, proprio in questi giorni, aveva ipotizzato i nomi di Annalisa o J-Ax come possibili sostituti di Federico.

A tal proposito, proprio Ax è intervenuto smentendo queste indiscrezioni:

Io non so chi mette in giro queste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io: non sostituisco Fedez a X Factor. P.S: rimettiti presto Fede.

Fedez ha lasciato l’ospedale proprio oggi, dopo 8 giorni di ricovero a seguito di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Il cantante è anche intervenuto all’Ansa e tramite social, ringraziando di cuore tutti per il sostegno:

Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io non sarei qui. Come sto? Bene, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo. Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti.