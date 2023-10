Come sta Fedez? Il rapper dopo essere stato sottoposto a nuove trasfusioni di sangue, è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni dovrebbero essere stabili nonostante la possibilità di una lunga degenza.

Il marito di Chiara Ferragni è in ospedale a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Nel frattempo, mentre tutto il suo fandom gli è vicino, si avvicinano anche i prossimi impegni lavorativi.

Il 26 ottobre partiranno i primi Live di X Factor e Il Messaggero si domanda:

Mancano quindi solo altre tre puntate, meno di un mese, all’inizio della fase dei live del programma, l’unica in diretta. Riuscirà Fedez a tornare in forma per il 26 ottobre? E se non sarà così cosa succederà?