Chiara Ferragni “giorno e notte” con Fedez: le sorelle in suo soccorso, Valentina annulla gli impegni

L’intera famiglia di Chiara Ferragni si è stretta attorno a Fedez, attualmente ricoverato al Fatebenefratelli di Milano dopo la doppia emorragia a causa di alcune ulcere intestinali. La situazione, stando alle ultime fonti contattate da Ansa, sarebbe “delicata” ma si parla anche di un leggero miglioramento.

Chiara Ferragni da Fedez, le sorelle in suo soccorso

Intanto, mentre Chiara Ferragni ha rinunciato alla Fashion Week parigina per correre dal marito Fedez, dopo il malore che lo ha colto la scorsa settimana, i figli della coppia, Leone e Vittoria – stando a quanto riporta Il Gazzettino – sono attualmente accuditi dai nonni, sia materni che paterni. Mamma Chiara è infatti costantemente in ospedale accanto a Federico “giorno e notte”.

In aiuto dell’influencer ed imprenditrice però, sono accorse anche le sorelle, Francesca e Valentina, che hanno deciso di annullare tutti gli impegni per far fronte ad ogni necessità. E così, mentre Francesca si sta occupando di Paloma, il cucciolo di golden retriever che i Ferragnez hanno appena adottato, Valentina ha deciso di annullare gli impegni.

Francesca su Instagram ha condiviso alcuni scatti mentre passeggia con la cagnolina, mentre la sorella minore Valentina Ferragni ha annunciato di aver rinunciato ai suoi impegni per stare accanto alla sorella:

Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia.

Un gesto importante ma che evidenzia il forte legame tra le sorelle Ferragni ma anche la delicatezza della situazione di Fedez.