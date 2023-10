La grande apprensione nei confronti di Fedez e delle sue condizioni di salute, ha portato a tenere alta l’attenzione sul rapper, ricoverato dalla scorsa settimana dopo un malore dovuto ad una emorragia causata da alcune ulcere intestinali. Dopo essere finito d’urgenza sotto i ferri, domenica è stato sottoposto ad un secondo intervento per via di un nuovo sanguinamento. Ma come sta oggi il marito di Chiara Ferragni?

Come sta Fedez? Gli ultimi aggiornamenti

Fedez resta ricoverato ancora nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano ma si parla di “leggero miglioramento”. Secondo quanto risulta all’agenzia di stampa Ansa, infatti, “il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”.

Fedez resta costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo che consente un intervento immediato in caso di necessità. Tuttavia, scrive ancora l’Ansa, “nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata”.

Anche per tale ragione non è possibile ancora parlare di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale almeno fino alla prossima settimana. Intanto nel reparto solventi del Fatebenefratelli, al suo fianco c’è costantemente la moglie Chiara Ferragni. “Sta un po’ meglio, noi dobbiamo essere forti per lui”, ha invece detto il padre Franco Lucia.