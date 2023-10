Fedez resta in ospedale, come sta? Dimissioni rimandate e nuovi retroscena: le parole del padre e della madre

C’è grande apprensione in merito alle condizioni di salute di Fedez, che continua a restare in ospedale dopo il nuovo intervento delle passate ore. Ma come sta il rapper? A riferire brevi frasi sono stati i genitori di Federico, intercettati ieri da La Stampa proprio mentre si recavano da lui all’ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano dove è attualmente ricoverato.

Fedez, come sta? Parlano i genitori

Dopo la notizia del ritorno di Fedez in sala operatoria per via di un’altra gastroscopia urgente, ancora una volta allo scopo di tamponare il sanguinamento di una nuova ulcera, a parlare ai microfoni de La Stampa è stata la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, mentre si accingeva ad entrare in ospedale.

Come sta Fedez? “Un po’ meglio, così così”, sono state le parole della donna. A parlare è stato anche il padre dell’artista, Franco Lucia, il quale ha detto che “sta un po’ meglio”, ed ha aggiunto, “Dobbiamo essere forti per lui”.

Nella giornata di ieri anche la moglie Chiara Ferragni si è presentata in ospedale. Ma quando sarà dimesso? Al momento sembra sempre più difficile dirlo. Nuovi retroscena arrivano da Il Giornale, che scrive:

L’ottimismo dei dottori, che avevano lasciato intendere la possibilità di imminenti dimissioni, si è smorzato domenica quando Fedez ha accusato un nuovo sanguinamento, rilevato grazie al costante monitoraggio a cui era stato sottoposto dal team del professor Marco Zappa, uno dei maggiori esperti di chirurgia laparoscopica. Un repentino abbassamento dell’emocromo ha convinto i medici ad effettuare una gastroscopia, che ha rilevato l’emorragia, bloccata con un’immediata endoscopia senza la necessità di alcuna trasfusione, come si era temuto in un primo momento.

Ovviamente sulle condizioni di salute del cantante c’è il massimo riserbo ma, come scrive anche Open, è molto probabile che Federico possa trascorrere il suo 34esimo compleanno (il prossimo 15 ottobre) proprio in ospedale. Il 26 ottobre invece partiranno i live di X Factor ed anche in questo caso resta in bilico la sua presenza.