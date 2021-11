Fedez pubblica “Disumano” e ne ha per tutti. Nel nuovo album del rapper milanese sono presenti diversi dissing contro colleghi, politici e istituzioni. Dai versi contro Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Berlusconi, fino alle rime contro l’ex amico J-Ax.

Fedez contro tutti: “Disumano” è un disco sincero

Fedez non ha risparmiato nessuno, a cominciare dal Codacons nel brano La cassa spinge 2021, remake della hit underground La cassa spinge come spinge tuo marito di DumbBlonde ft. Crookers e Dargen D’Amico.

Il rapper apre con una rima dedicata proprio all’associazione:

Sono veramente euforico

Non mi ha ancora querelato il Codacons

Oggi voglio proprio farmi male

Si dice il peccato ma non il Cardinale

Il brano realizzato insieme a Myss Keta, Crookers e Dargen D’Amico, attacca la chiesa e cita pure Damiano, leader dei Maneskin:

Abbiamo alzato troppo i calici

Il giorno dopo ci fanno le analisi

Tranquilli, mio marito è anziano

Ed è più pulito di Damiano dei Måneskin

Le rime contro J-Ax

Poi l’attacco a J-Ax, suo ex amico e collega. Nella parte finale di Stupido Stupido, il rapper tuona:

Nonostante la droga non ci siam traditi

Nemmeno quella sera

Non lo sapremo mai tipo l’ultima cena

Veramente chi c’era

Siam davvero convinti che fossero amici

Come ai tempi di J-Ax

Fedez difende Amazon e attacca Meloni, Renzi, la Lega e Berlusconi

Fedez cita anche Amazon, dopo le critiche ricevute per la sua collaborazione. All’interno di Un giorno in pretura il rapper parla del colosso con il quale collabora e cita anche Giorgia Meloni:

Come Amazon, Amazon

Quanto mi hanno rotto il c… Amazon

Voi lo arricchite ‘sto Amazon

Io mi faccio arricchire da Amazon

La Meloni che grida allo scandalo

“Boicottate la mafia di Amazon

E comprate il mio libro Io sono Giorgia“

Oddio! Ma è primo su Amazon!

Sempre nella canzone Un giorno in pretura ci sono anche altri attacchi alla politica. Il brano si apre con un chiaro riferimento a Matteo Renzi e al suo famoso “This was the first reaction: choc!” in un inglese non proprio perfetto:

Io e mia moglie siamo esauriti

Tutti i desideri esauditi

Come Renzi quando si è preso 80mila petrodollari sauditi

80k che se togli il volo privato, i salatini e le spese…

Mamma non è vero che per fare i soldi dovevo sapere l’inglese!

Anche se Renzi non lo vuole ammettere

I sauditi non amano mettere

Ai giornalisti il bavaglio

Li mettono direttamente nel bagaglio a mano

Un ex premier che fa complimenti sotto dettatura

A una c… di dittatura, che cattura

E taglia la testa dei gay perché contronatura

D’altra parte sappiamo che i capi di stato sono un poco ingenui

Infatti non hanno dubbi sulle cause ufficiali di morte di Giulio Regeni

Poi il dissing a Berlusconi:

Mussolini, Berlusconi, Aldrovandi…

In Italia i migliori non riescono mai a superare i vent’anni

In ultimo, Fedez ha attaccato la Lega, partito con cui ha più volte discusso animatamente negli ultimi anni:

Ieri volevo informarmi su tutte le nuove proposte fatte dalla Lega

Se ti do un pugno sei legittimato a sparare nel petto della tua collega

E pensare che l’eutanasia in Italia sembrava una cosa utopistica

Quando per morire qui basta dare un pugno in faccio a un assessore leghista

“Sparagli Piero, sparagli al nero, miragli al cuore e non mirare al cielo

Che tanto se poi ti fanno il test antidoping tu oggi hai bevuto solo Coca Zero.

Federico, ti si vuole proprio un grande bene!