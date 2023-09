Federico Rossi al Grande Fratello? Il cantante ed ex del duo “Benji e Fede” è stato chiamato in causa dai colleghi di Dagospia che avevano ipotizzato un suo ingresso (non dall’inizio).

Federico Rossi al Grande Fratello? Ecco la sua reazione

La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?

Dopo lo scoop di Dagospia, Federico Rossi è intervenuto in prima persona nelle sue storie di Instagram smentendo questa indiscrezione con ironia:

