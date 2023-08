Cristina Scuccia continua ancora a portarsi – ahimè! – dietro l’etichetta di “ex suora” e da diverse settimane è al centro dei vari gossip sul suo futuro televisivo. La vedremo presto sul piccolo schermo, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi? A quanto pare nulla è ancora da escludere e sullo sfondo ci sarebbe il reality Grande Fratello pronto ad aprire la sua Porta Rossa.

Cristina Scuccia cambia look: e il Grande Fratello?

In un primo momento, il nome di Cristina Scuccia era stato inserito tra quelli dei futuri concorrenti di Tale e Quale Show, poi però fatta fuori all’ultimo minuto. Il motivo? Per via di presunti “risvolti editoriali ed economici”.

Secondo ulteriori retroscena documentati da DiPiù, pare che Cristina si sia rifiutata di cimentarsi nell’imitazione di personaggi trasgressivi e che la sua richiesta non sia piaciuta ai piani alti di Tale e Quale Show, i quali avrebbero deciso di fare a meno della sua presenza.

Poco dopo, Gianluca Pagnotti di Mondo Tv ha avanzato l’ipotesi Grande Fratello, poi successivamente sfumata. Ma a quanto pare non tutto sarebbe del tutto perduto, come si lascia sfuggire una domanda provocatoria di Ivan Rota nella sua ultima rubrica gossippara per Dagospia: “E l’ex suor Cristina Scuccia che fine ha fatto dopo il rifiuto a Tale e Quale Show? Davvero niente Grande Fratello?”, si chiede.

Al momento ciò che è certo è il suo nuovo cambiamento, almeno nel look, come è possibile notare nei suoi ultimi post social. Nonostante i complimenti, c’è chi ha sottolineato un cambiamento eccessivo che poco le si addice. “Torna ad essere te stessa, gli eccessi non vanno mai bene!”, si legge tra i commenti.