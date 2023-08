L’ex concorrente del GF Vip 4, Teresanna Pugliese, si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage nel corso della quale ha commentato la sua esperienza a Uomini e Donne prima e successivamente nel reality di Canale 5. Ed ha detto la sua anche sulla conduttrice Maria De Filippi.

Teresanna Pugliese, ex del GF Vip parla del reality e di Uomini e Donne

Sono trascorsi circa 14 anni dalla sua prima apparizione televisiva ed inevitabilmente Teresanna Pugliese è cambiata. Oggi si definisce senza dubbio una donna molto più consapevole:

Prima ero una ragazza, ora sono una donna. Sempre dinamica, sempre un vulcano. Rifletto e osservo tanto, ho una calma apparente.

Inevitabile un suo ricordo dell’esperienza doppia vissuta a Uomini e Donne:

Dico sempre che Uomini e Donne è stata per me un’esperienza formativa. Spesso mi chiedono “La rifaresti?”, assolutamente sì. Non la rinnego. È arrivata in un momento nel quale non mi conoscevo abbastanza, e per questo è avvenuta la mia formazione. Avevo appena 20 anni, non sapevo cosa aspettarmi, cosa fosse, come sarebbe andata. Un po’ come un appuntamento al buio con me stessa. Mi sono catapultata in un vortice di emozioni, nuove e molte intense. Ci sono stati alti e bassi, questa esperienza mi ha fatto capire chi ero e cosa volevo. Ho vissuto l’emozione del desiderio, dell’attesa, cose non scontate.

Teresanna ha riservato parole importanti anche nei confronti della conduttrice Maria De Filippi:

L’unica persona che ha creduto in me, dopo mia madre, è stata Maria. Non dimenticherò mai questa cosa, le sarò sempre riconoscente. Maria è la mente e la voce di chi è a casa, desidera che sia sempre tutto onesto e semplice. Andavamo molto d’accordo. Temevo di deluderla ma l’istinto è stata la mia carta vincente, anche se a volte mi ha penalizzato. Non riuscivo a controllarmi, solo una volta mi sono organizzata cosa dire: alla scelta. Però poi entrai e dimenticai tutto.

Parlando di Uomini e Donne, nonostante le grandi emozioni che il programma rievoca in lei, la Pugliese ha ammesso di non aver mai pensato di fare l’opinionista. Nel 2020 poi, è arrivato il GF Vip, ma a differenza del dating show Teresanna non ha un buon ricordo: