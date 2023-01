Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo? Lo scoop di Rosica

Secondo Alessandro Rosica (Investigatore Social) Federico Fashion Style sarebbe pronto a fare coming out duramente la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 21 gennaio su Canale 5.

“Lui mi ha sempre dato del bugiardo dicendo a tutti gli amici di essere etero ma tutti sapevano la verità. Io lo dico da tre anni, la notizia di oggi non è che è gay perché lo sapevano tutti, lo scoop è il suo coming out davanti a tutti Italia”.

Alessandro Rosica ha aggiunto:

Lui fino a ieri ha giurato di essere eterosessuale agli amici, è una roba assurda pure per lui… anche se tutti lo sapevano. Questo è il mio scoop ed io ho anticipato ciò che succederà.

Capisco quanto sia difficile per lui perché la famiglia non lo accettava. Spero che adesso possano accettarlo. Non credo che ci siano ancora omofobi e se ci sono mandiamoli tutti a fancul*.