Nella Casa del Grande Fratello quest’anno mancavano come il pane spiriti, fantasmi e presenze inquietanti. Per questo motivo, dopo la puntata in diretta Grecia Colmenares ha ravvivato la serata scoppiando a piangere.

Spunta un fantasma al Grande Fratello, Grecia piange

“Piango di felicità. E’ una cosa seria… mi ha abbracciato. Non so chi era”, ha svelato Grecia Colmenares in lacrime consolata da Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi.

Anche Anita Olivieri ha convalidato la tesi della sua amica svelando altri retroscena.

Ecco il VIDEO “incriminato”.

nonono topazia sta piangendo dalla felicità perché ha sentito un fantasma abbracciarla mi sto sentendo male pic.twitter.com/7macoTbzAA — Paola. (@Iperborea_) November 28, 2023

“RAGAZZI GRECIA NON È IN NOMINATION OGGI È UN GIORNO PAZZESCO”

le mamme😭😭😭 #grandefratello pic.twitter.com/rk1svhIymH — laura (@cheansiax) November 28, 2023

“C’hai un attacco di panico?”

“Piango de felicidad” GRECIA TOPAZIA LEONA COLMENARES IO TI AMO, PUNTO😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/yFyB9aPJHT — Giulia🧶 (@commentocose__) November 28, 2023

Grecia “Giuseppe non fare il camaleonte,lei non è infastidita se tu giochi con le altre ragazze,lei vuole che tu indossi i pantaloni e dica che vuoi solo a lei”👏 UNA STATUA PER MAMMA TOPAZIA#GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/Uh5JNJ3TfR — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA❤️💚🧩 (@BiasiErika) November 25, 2023