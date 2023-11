Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nota come i Prelemi, avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione? Secondo Fabrizio Corona sarebbe andata proprio così. L’ex re dei paparazzi, nelle passate ore ha sganciato la bomba, annunciando la rottura definitiva.

Giulia e Pierpaolo si sono lasciati? La foto smentisce Corona

Tra le coppie più amate del piccolo schermo, ma soprattutto del Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo hanno spesso parlato di matrimonio e figli, facendo sognare i loro fan. Adesso però, ecco che arriva la doccia fredda: “Si sono lasciati per sempre”.

A scriverlo è Corona attraverso il suo portale Dillinger News, in cui con toni molto duri affonda la (ex?) coppia, mettendo in dubbio persino la veridicità del loro amore. Oltre a fare delle ipotesi sulle modalità con le quali sarà dato ai fan dei Prelemi l’annuncio della rottura, Corona ha annoverato tra i finti amori anche i Basciagoni (ormai ex coppia) ed i Ferragnez.

Tuttavia, dopo un momento di caos sui social da parte dei fan accaniti della coppia, a smentire la presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci hanno pensato alcuni scatti circolanti su X (ex Twitter) e ripresi dai due esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza.

A quanto pare, la coppia domenica sera era serenamente insieme al cinema, a dimostrazione di come potrebbe trattarsi di un gossip non veritiero.