In queste ore è circolata sul web una fake news agghiacciante: “Fabri Fibra morto per un incidente”. La bufala è stata prontamente smentita dai colleghi di Bufale.net che da anni si occupano egregiamente di stanare questa disinformazione social.

Non esiste alcuna veridicità sulla notizia di Fabri Fibra morto, il rapper 45enne è vivo e vegeto ed è occupato in questi giorni con diversi concerti in giro per l’Italia. Il 15 agosto è stato protagonista di un concerto ad Olbia e nessuna testata giornalistica seria ha riportato la notizia di una sua scomparsa prematura.

Fabri Fibra sta bene e continua a cantare per le piazze italiane, anzi c’è stato un graditissimo ritorno sulle scene musicali dopo qualche anno di pausa.