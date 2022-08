Davide Donadei contro Gabriele Parpiglia. The pipol (le pagine Instagram gestite dalla penna di Chi Magazine) in queste ore, aveva fatto delle palesi insinuazioni svelando il presunto motivo dietro la rottura con Chiara Rabbi.

Davide Donadei conferma la rottura con Chiara Rabbi

Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. – ha esordito Davide su Instagram – Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiano più insieme! Continuate a volerci bene.

Con queste parole Donadei, smentisce tutte le notizie tirate in ballo da the pipol che parlava di distacco tra i due per via di percorsi lavorativi differenti:

Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini. Chiara, cercava anche lei nuove esperienze in tv. Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perché l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia…

Vista la veemente reazione di Davide Donadei, probabilmente quella di the pipol era semplicemente una fake news.