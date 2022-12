Antonio Zequila, ospite di Turchesando, programma radio condotto da Turchese Baracchi, ha “demolito” il fascino di Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che sta facendo “strage” di cuori.

La più bella è Oriana Marzoli. E’ il mio tipo, è un peperino. – riportano le colleghe di IsaeChia.it – Oriana non capisce bene l’italiano, Sonia Bruganelli in realtà la stava difendendo da Antonino Spinalbese che ha avuto un comportamento disdicevole.

Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità. Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda.

Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen Rodriguez infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene.