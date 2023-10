Il Grande Fratello continua ad arrancare negli ascolti, ma è soprattutto un’ex Vippona della passata edizione a demolire continuamente il reality condotto da Alfonso Signorini. Lei è Elenoire Ferruzzi, e dopo le esternazioni del conduttore sull’edizione passata, ha deciso di mettere una croce nera su quella attuale, essendosi sentita tirata in ballo.

Anche ieri sera, nel corso della diretta con la nuova puntata del Grande Fratello, la Ferruzzi piuttosto che cambiare canale ha deciso di commentare qualcosa di poco gradito, tirando una serie di cattiverie nei confronti degli attuali gieffini – talvolta con offese anche fisiche – e salvandone solo una. A finire nel suo mirino è stata, tra le altre, Letizia Petris:

Letizia non ti sbattere più di tanto, non sforzarti cercando di parlare bene, tanto sei una zarra e fuori da lì non farai nulla! Si vede lontano un miglio che vuoi fare altro nella vita e in TV! Peccato che tornerai a fare delle belle fotine per la carta d’identità.