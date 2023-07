Sebbene l’attenzione sia già tutta sulla prossima edizione del GF Vip, Elenoire Ferruzzi ci prova ancora a tenere accesi i riflettori sui protagonisti della passata, che l’ha vista tra i concorrenti ed ospiti della spiatissima Casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi la Ferruzzi ha chiacchierato in diretta Instagram con l’amica Patrizia Rossetti, parlando anche del suo attuale rapporto con alcuni ex Vipponi.

Elenoire Ferruzzi parla degli ex Vipponi: chi sente e chi no

Se nella Casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi aveva stretto un forte legame con Alberto De Pisis, una volta spente le luci della dimora di Cinecittà qualcosa sarebbe cambiato tra loro. Proprio durante la diretta, la Rossetti aveva svelato con chi fosse ancora in contatto. Parlando di Alberto De Pisis, come riportano i colleghi di Biccy.it, Patrizia aveva aggiunto:

L’ho sentito un po’ di tempo fa perché doveva fare delle serate e mi ha chiesto dei consigli. Però ultimamente non l’ho sentito e ho visto che è in vacanza.

Diversamente dall’amica, Elenoire si è mostrata un po’ delusa da Alberto, ammettendo di non averlo più sentito:

Parlavamo di persone che spariscono e lui è uno di quelli. Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano, capisci… Sì, sono sarcastica […] Alcuni proprio spariti e nemmeno like ti mettono, io li metto sempre. Star di Hollywood. Noi siamo in Italia, loro invece sono già a fare le star. Però va bene così. Io sono una donna che non porta rancore.