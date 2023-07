Elenoire Ferruzzi “incinta” su Instagram: “E’ successo al GF Vip”, Daniele e Salatino tirati in ballo

Elenoire Ferruzzi ci riprova a dare scandalo e si cala nei panni di una donna incinta, almeno su Instagram. Provocatoria come sempre, l’ex concorrente del GF Vip ha fatto discutere per il suo ultimo scatto, un fotomontaggio che la vede in versione “Barbie incinta” con tanto di abito lungo, pancione e mani (senza le sue lunghe unghie) sul grembo.

Elenoire Ferruzzi “incinta” su Instagram: lo scatto virale

Oltre alla foto, a far discutere è stata anche la didascalia al post Instagram, che sembra contenere una frecciatina sebbene il destinatario non sia stato esplicitato:

Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre… Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce**a come tante di voi.

Il post social ha inevitabilmente centrato l’obiettivo aprendo al dibattito e dividendo. C’è chi, anche tra ex gieffini, ha preso con ironia lo scatto di Elenoire Ferruzzi e chi invece ha criticato le parole usate e gli intenti.

La Ferruzzi di contro ha puntato tutto sull’autoironia e ha risposto anche ad alcuni utenti. A chi, ad esempio, le chiedeva se il padre fosse Daniele Dal Moro, lei ha replicato: “E’ possibile”. Qualcuno ha menzionato Luca Salatino, ed anche in quel caso Elenoire ha replicato: “Si, avevo l’ovulazione quando è successo”.