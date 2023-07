Ornella Muti al GF Vip? La replica dell’attrice non lascia dubbi (e tira in ballo il trash in tv)

Ornella Muti non farà il Grande Fratello (Vip e/o Nip): è questa l’ultima notizia dal fronte del reality condotto da Alfonso Signorini. Proprio così: l’attrice era stata data come una candidata gieffina pronta a varcare la fatidica Porta Rossa. Ma l’indiscrezione di Ivan Rota per Dagospia non avrebbe trovato alcuna conferma.

Ornella Muti al GF Vip? La sua replica

Dopo la smentita da parte di Claudia Gerini, arriva adesso anche quella da parte di Ornella Muti, che ha scelto l’AdnKronos per fare chiarezza rispetto all’ultima indiscrezione sul suo conto. Sarà al GF Vip? La sua replica non lascia molti dubbi:

Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘Gf Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash.

Nonostante Pier Silvio Berlusconi vorrebbe eliminare la parola trash dai programmi Mediaset, il GF Vip sarebbe ancora bollato come tale, almeno da parte della Muti che ci tiene a precisare: