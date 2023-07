Claudia Gerini al Grande Fratello? Lei interviene: ecco la sua risposta

Claudia Gerini al Grande Fratello? Secondo uno scoop di Dagospia, proprio Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando all’attrice romana (e non solo, in ballo ci sarebbero altri tre attori).

Claudia Gerini al Grande Fratello? Lei interviene

Intervistata da TAG24, Claudia Gerini ha smentito una possibile partecipazione al GF VIP: “Io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality”.

Poi ha aggiunto:

Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere.

Alfonso Signorini ha svelato qualche piccola anticipazione sulla prossima edizione che partirà su Canale 5 dal prossimo 11 settembre:

Avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social.