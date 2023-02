“Reazioni brusche con le donne”, ex Vippona demolisce Daniele Dal Moro e lancia un’accusa: “Ingannata e usata”

Daniele Dal Moro diviso tra Oriana Marzoli e la sua ex Martina Nasoni: cosa ne pensa una ex Vippona che ha avuto modo di conoscerlo bene? Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, che ieri è intervenuta in collegamento su Casa Chi, il format web di Chi Magazine.

Ex Vippona parla di Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi, ormai da tempo, ha cambiato totalmente idea su Daniele Dal Moro e lo ha anche ribadito nel suo intervento a Casa Chi, commentando l’atteggiamento del Vippone nei confronti di Martina e di Oriana:

A lui fondamentalmente non interessa nessuno. Nè Martina nè Oriana. Perché una persona che non vuole bene a se stesso non può voler bene ad un’altra persona. Infatti si vedono poi le reazioni che ha, soprattutto con le donne. Lui ha delle reazioni sempre brusche con le donne.

A proposito della ex fidanzata di Dal Moro, ecco cosa pensa la Ferruzzi dell’atteggiamento avuto da Daniele:

Con Martina è andato bello pesante perché lui purtroppo ha questo brutto vizio di farti molto affezionare con i suoi modi che alcune volte sono anche dolci, sono affettuosi e tu ti approcci a lui perché lo vorresti in qualche modo aiutare. E’ spiacevole perchè ha ingannato anche me.

Infine ha chiosato lanciando alcune pesanti accuse: