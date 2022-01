Antonella Fiordelisi ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, ha parlato del GF Vip in quanto, nel corso delle prime battute, era trapelato con insistenza il suo nome.

Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello Vip, verso settembre, ed ero molto piaciuta, poi non so il motivo per cui non mi abbiano preso.

Una cosa è certa: qualora mi dovessero richiamare per dei provini ne sarei contraria perchè fare i provini sempre, ogni anno piacere e non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa.