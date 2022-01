Pago ci prova ancora. Dopo Music Farm, Temptation Island, il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, l’ex marito di Miriana Trevisan (che non ha digerito ancora il “no” del Festival di Sanremo) si candida pure per l’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 al termine del reality di Signorini.

Queste le parole di Pago intervistato tra le pagine di Nuovo TV.

Non sono triste, sono abituato alle porte in faccia. Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no. Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica.

Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro.