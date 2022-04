Nonostante alla settima edizione del Grande Fratello Vip manchi ancora un po’ di tempo, c’è già chi si propone per entrare nella Casa più spiata d’Italia dal prossimo settembre.

Ex naufraga dell’Isola verso il Grande Fratello Vip?

Questo è il caso di Drusilla Gucci, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, protagonista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show reincarnato in “Live Non è la d’Urso”.

Intervistata da Dayane Mello e Andrea Dianetti per La Pupa Party, Drusilla ha svelato che entrerebbe molto volentieri nella Casa del GF Vip:

Se me lo propongono sarebbe un modo per combattere il mio essere asociale, chiusa in casa con altri esseri umani. Lo farei per vedere come reagisco anche io.

Drusilla ha parlato pure del suo rapporto con Francesco Chiofalo:

Per il momento non c’è crisi di nessun tipo, vediamo che succede. Io glielo detto nel caso non avesse recepito glielo faccio recepire nel mio modo. Insomma questo contatto fisico, quindi l’ho messo in guardia. Andrò in villa, in studio, dipende dove mi fanno entrare, se fa qualcosa di male non sto zitta!

Il potenziale cast

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Pamela Prati (showgirl)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)

Jessica Rizzo (attrice)

Alvaro Vitali (attore)

Sandra Milo (attrice)

Drusilla Gucci (ex naufraga dell’Isola dei Famosi)