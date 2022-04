Ex pornostar e re della commedia sexy al Grande Fratello Vip? Con Sandra Milo ci sarebbe un record

La macchina del Grande Fratello Vip 7 a quanto pare sarebbe già ripartita e in questi mesi non mancheranno i papabili concorrenti della prossima edizione che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini. In queste ore, intanto, sarebbero spuntati altri interessanti nomi.

Grande Fratello Vip 7: spuntano tre altri papabili nomi

Secondo quanto riferiscono gli amici di Biccy.it, ci sarebbero due papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La prima sarebbe l’attrice Jessica Rizzo, celebre pornostar.

La Rizzo, attrice di film per adulti, ha all’attivo 250 pellicole ed ora potrebbe decidere di farsi conoscere sotto un altro profilo accedendo alla spiatissima Casa del GF Vip 7.

Il secondo papabile Vippone citato da Biccy è invece Alvaro Vitali, il mitico “Pierino” della commedia sexy anni Ottanta.

Non è tutto: una terza Vippona potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’attrice Sandra Milo. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, Sandrocchia andrebbe a segnare un record in quanto sarebbe la concorrente più anziana nella storia del reality, alla soglia dei suoi 90 anni.

Il potenziale cast

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Pamela Prati (showgirl)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)

Jessica Rizzo (attrice)

Alvaro Vitali (attore)

Sandra Milo (attrice)