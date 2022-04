La vita lavorativa di Tommaso Zorzi, fatte fuori le zavorre, prosegue a gonfie vele tra un impegno e l’altro degno di nota. Oltre alla seconda stagione di Drag Race Italia (candidato anche ai Diversity Media Awards 2022), l’ex vincitore del GF Vip 5 si prepara alla conduzione di due nuove avventure TV.

Tommaso Zorzi in copertina su Chi Magazine? Parla Alfonso Signorini

Nel dettaglio, prenderanno il via The Great Sewing Bee (format originale targato Love Productions) che sarà adattato nella versione italiana con il titolo Tailor Made – Chi ha la stoffa? e This is MY House (format originale targato Expectation) che sarà adattato nella versione italiana con il titolo Questa è casa mia.

Tommaso Zorzi, proprio in questi giorni, ha terminato anche il firmacopie in giro per l’Italia dopo la pubblicazione del secondo libro “Parole per noi due”, che in termini di vendita – per buona pace degli hater – sta andando decisamente bene.

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha risposto, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ad un gruppo di lettrici che ha richiesto Tommaso Zorzi in copertina sul settimanale da lui diretto.

La risposta del conduttore del Grande Fratello Vip non è tardata ad arrivare e farà piacere a tutti gli estimatori di Tommy:

Care e fedeli amiche, a Tommaso, lo sapete, sono molto affezionato. Presto gli dedicherò una copertina di “Chi”, semplicemente perché se la merita. Aspetto solo qualche novità e, conoscendo il vulcano che è, non tarderà ad arrivare. Vi abbraccio forte!

Beh, Alfo, mi pare che ci sia più di qualche novità: non credi? Preparate i sali per qualcuno che – a fiuto – presto arriverà una bella cover su Chi Magazine.