Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, ha parlato dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip tra le pagine del settimanale Di Più Tv, svelando la sua preoccupazione nei suoi confronti.

Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male.

In base al suo racconto, il matrimonio tra di loro sarebbe finito proprio per colpa di Alex Belli dopo un contatto con Delia desiderosa di iniziare una carriera da modella e influencer:

Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia. Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a lui.

Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction.

Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità.

Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato.

Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: Katarina, Mila Suarez…Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera.

Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente, qualsiasi cosa abbiano pianificato. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?